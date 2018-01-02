В США спрогнозировали, как россияне воевали бы с равным по силе противником

КИЕВ. 2 января. УНН. Аналитическая американская компания RAND, которая специализируется на вопросах обороны и национальной безопасности США, предложила выкладку ведущих характеристик способа ведения вооруженными силами России боевых действий против равного или почти равного военного противника. Об этом говорится в соответствующей публикации, обнародованной на сайте компании, передает УНН.

По мнению авторов, в случае гипотетического конфликта России с США, одной из стран Европы или Китаем, Москва приняла бы следующие меры:

• Россия будет защищать свою территорию и избегать прямого столкновения с равным или почти равным по силе военным противником с помощью оборонительных систем и ударных вооружений с расширенным ударным радиусом.

• Учитывая слабость неядерных вооруженных сил России в длительном противостоянии с равным или почти равным военным противником, Россия попытается использовать стратегию непрямых действий и асимметричные ответы в разных измерениях ведения боя.

• Россия может прибегнуть к угрозам использования, или же - к использованию своего ядерного оружия в ответ на неядерную атаку, которая грозит подорвать контроль правящего режима над государством, или же нести угрозу ядерным силам России, как фактору сдерживания.

• Несколько российских военных операций предусматривали оперативные, скоординированные неожиданные удары (coup de main) с целью достичь целей войны в очень короткий промежуток времени; этот упор, вероятно, останется актуальным и в дальнейшем, особенно в предварительно спланированных операциях.

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• Последние реформы привели к значительному увеличению доли наземных компонентов Вооруженных сил России в более высокой степени готовности к непредвиденным обстоятельствам, а также сокращение общего количества единиц.

• На суше, русская тактика, вероятно, будет отражать упор на массированные косвенные обстрелы (особенно с дальнего расстояния), результатами которых будут пользоваться высокомобильные боевые единицы с существенной огневой мощью.

По их мнению, RAND, подобный конфликт мог бы возникнуть "или вследствие недоразумения, или в случае изменений во главе страны, в результате которых к власти пришла более агрессивная, менее осторожна группа политических или военных лидеров в любой из указанных стран".

Напомним, в декабре стало известно, что Государственный департамент предоставил лицензию на продажу Украине мощных снайперских винтовок. Позже во внешнеполитическом ведомстве США также заявили о готовности предоставить Украине мощные оборонительные вооружения.