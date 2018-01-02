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Из-за утечки воды центр Львова остался без водоснабжения

Из-за утечки воды центр Львова остался без водоснабжения

ЛЬВОВ-КИЕВ. 2 января. УНН. Сегодня с 11.00. прекращено водоснабжение в домах в центральной части Львова, в связи с ремонтными работами по ликвидации утечки воды на углу улиц Краковская-Сапожная. Об этом сообщили в "Львоводоканал", передает корреспондент УНН.

"Сегодня, ориентировочно, с 11.00 и до 14.00. прекращено водоснабжение в дома на ул. Краковская, ул. Сапожная, ул. Леси Украинский, пр. Свободы, ул. Беринди, ул. Сербская, в связи с ремонтными работами по ликвидации утечки воды на углу улиц Краковская-Сапожная", - сообщили в ЛГКП "Львовводоканал".

Напомним, во Львовской области в результате столкновения фуры и легковушки пострадали семь человек.

Источник: УНН
Теги: Львов, водоснабжение
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