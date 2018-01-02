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В Нью-Йорке горит многоэтажка, 12 пострадавших

В Нью-Йорке горит многоэтажка, 12 пострадавших

КИЕВ. 2 января. УНН. В Бронксе в американском штате Нью-Йорк вспыхнул четырехэтажный дом. Об этом сообщает Fox 61, передает УНН.

Пожар вспыхнул на первом этаже здания в мебельном магазине. По словам пожарных, квартиры расположены над магазином.

По данным AP, 12 человек пострадали. В каком состоянии они находятся, пока неизвестно.

Напомним, по меньшей мере 15 человек погибли из-за пожара в Индии.

Источник: УНН
Теги: США, пожар
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