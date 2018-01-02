Новости: Новости Мира
Вторник, 2 января 2018, 15:14 • Илона Федоришин
В Нью-Йорке горит многоэтажка, 12 пострадавших
КИЕВ. 2 января. УНН. В Бронксе в американском штате Нью-Йорк вспыхнул четырехэтажный дом. Об этом сообщает Fox 61, передает УНН.
Пожар вспыхнул на первом этаже здания в мебельном магазине. По словам пожарных, квартиры расположены над магазином.
По данным AP, 12 человек пострадали. В каком состоянии они находятся, пока неизвестно.
Напомним, по меньшей мере 15 человек погибли из-за пожара в Индии.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час