В Нью-Йорке горит многоэтажка, 12 пострадавших

КИЕВ. 2 января. УНН. В Бронксе в американском штате Нью-Йорк вспыхнул четырехэтажный дом. Об этом сообщает Fox 61, передает УНН.

Пожар вспыхнул на первом этаже здания в мебельном магазине. По словам пожарных, квартиры расположены над магазином.

По данным AP, 12 человек пострадали. В каком состоянии они находятся, пока неизвестно.

Напомним, по меньшей мере 15 человек погибли из-за пожара в Индии.