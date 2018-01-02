Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 02 января 2018 17:14
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Россияне отпустили задержанного перед Новым годом бойца АТО
Россияне отпустили задержанного перед Новым годом бойца АТО
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

На Буковине 63-летняя пенсионерка ограбила односельчанку

На Буковине 63-летняя пенсионерка ограбила односельчанку

КИЕВ. 2 января. УНН. В Черновицкой области 63-летняя пенсионерка, вынув оконное стекло, ограбила 94-летнюю односельчанку. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области, передает УНН.

"Сообщение о грабеже в селе Старая Жадова поступило в Сторожинецкого отдела полиции утром 1 июня 2017. Следственно-оперативная группа установила, что около двух часов ночи неизвестный вынула оконное стекло и проник в дом 94-летней местной жительницы. Прикрывая пенсионерке рот, чтобы та не кричала, грабительница открыто завладела деньгами потерпевшей в сумме почти 3,5 тысячи гривен и убежала", - говорится в сообщении.

Отмечается, проведенными оперативно-розыскными мероприятиями было установлено и задержано 63-летнюю женщину. Ей уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в Харькове неизвестные напали на мужчину и забрали 30 тыс. долларов.

Источник: УНН
Теги: Черновицкая область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.