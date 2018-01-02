Иран использовал деньги, предоставленные Обамой, на поддержку терроризма и коррупции - Трамп

КИЕВ. 2 января. УНН. Президент США Дональд Трамп в связи с недавними протестами, которые проходили в нескольких иранских городах, выразил поддержку действиям иранцев, осудил действующую власть государства, а также осудил бывшего президента США Барака Обаму за "предоставление денег" иранскому правительству. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Народ Ирана наконец действует против жестокого и коррумпированного иранского режима. Все деньги, которые Обама так безрассудно отдал им, были использованы для поддержки терроризма и попали в их карманы. У людей мало пищи, высокий уровень инфляции, не соблюдаются права человека. США следят за этим", - написал Трамп в своем Twitter.

Главнокомандующий США ссылался на глобальное соглашение, заключенное бывшим президентом Бараком Обамой, которое отменило некоторые экономические санкции против Ирана в обмен на сдерживание их ядерной программы.

В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят акции протеста, во время которых погибли 20 человек.



За три дня в Иране задержаны около 450 митингующих.