Звезды Голливуда запустили кампанию по борьбе с домогательствами

КИЕВ. 2 января. УНН. Более 300 влиятельных женщин Голливуда запустили инициативу Time's Up (Хватит уже) для противодействия сексуальным домогательствам в развлекательной индустрии. Об этом сообщает Justjared, передает УНН.

Инициатива Time's Up призывает добиваться наказания для обидчиков, большего присутствия женщин на руководящих должностях и повышения зарплат для них, а СМИ - освещать случаи домогательств во всех сферах деятельности.

В плане действий, обнародованном 1 января 2018 года, речь идет о создании фонда правовой защиты, который уже собрал более 13 млн долл.

Отмечается, что средства направят на юридическую поддержку лицам, которые испытывают домогательства на работе.

В частности, к инициативе присоединились актрисы Дакота Джонсон, Эмма Стоун, Шонда Раймс, Ева Лонгория, Кейт Бланшетт, Эшли Джадд, Натали Портман и Мэрил Стрип, руководительница студии Universal Pictures Донна Лэнгли и писательница-феминистка Глория Стейнем.

Напомним, журнал Time назвал "человеком года" движение #MeToo, люди, которые присоединились, к движению рассказали о сексуальных домогательствах в соцсетях с помощью объединяющего хэштега #MeToo.