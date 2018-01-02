Новости: Киев
Вторник, 2 января 2018, 15:40 • Ольга Петрив
Клички-Морозы вспомнили детство и поздравили украинцев с Новым годом и Рождеством
КИЕВ. 2 января. УНН. Братья Виталий и Владимир Кличко вспомнили детство и поздравили украинцев с Новым годом и Рождеством, передает УНН.
"Все мы, как в детстве, мечтаем о сказке и новогоднем чуде. Не надо этого стыдиться и чудо обязательно произойдет", - говорится в поздравлении.
Кроме того Виталий и Владимир Кличко призвали всех творить добро.
"Добро всегда побеждает", - отметили братья Кличико, которые в костюмах дедов Морозов прогулялись столицей и поздравили киевлян с праздниками.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час