Клички-Морозы вспомнили детство и поздравили украинцев с Новым годом и Рождеством

КИЕВ. 2 января. УНН. Братья Виталий и Владимир Кличко вспомнили детство и поздравили украинцев с Новым годом и Рождеством, передает УНН.

"Все мы, как в детстве, мечтаем о сказке и новогоднем чуде. Не надо этого стыдиться и чудо обязательно произойдет", - говорится в поздравлении.

Кроме того Виталий и Владимир Кличко призвали всех творить добро.

"Добро всегда побеждает", - отметили братья Кличико, которые в костюмах дедов Морозов прогулялись столицей и поздравили киевлян с праздниками.