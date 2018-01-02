Новости: Новости Мира
Вторник, 2 января 2018, 15:41 • Алёна Мазуренко
Из-за пожара в Бедфордширском сафари-парке умерли 13 обезьян
КИЕВ. 2 января. УНН. Тринадцать патасских обезьян умерло после пожара в сафари-парке Уоберн в Бедфордшире, передает УНН со ссылкой на Іndependent.
Расследование началось после того, как утром во вторник вспыхнул пожар в клетке обезьян.
В заявлении Woburn Safari Park говорилось: “Персонал и пожарные команды присутствовали во время происшествия, однако ни одного из тринадцати животных не удалось спасти”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сафари-парк "Тайган" в Крыму будут отапливать дровами
Все остальные животные не пострадали. В настоящее время идет расследование причин пожара, и пока парк останется открытым, корпус джунглей останется закрытым для расследования.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час