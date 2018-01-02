В Генпрокуратуре опровергли информацию о публикации фамилий причастных к катастрофе МН17

КИЕВ. 2 января. УНН. Нидерландские следователи не будут обнародовать фамилии подозреваемых по делу о катастрофе малазийского Боинга MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в Facebook, передает УНН.

"Сообщения в СМИ о якобы намерении обнародовать фамилии мифических 120 человек, причастных к сбиванию малайзийского боинга МН17, не соответствуют действительности и являются ничем иным, как попыткой российской пропаганды отвлечь внимание от обвинений в смоленской трагедии", - написал Енин.

Заместитель Генерального прокурора также добавил, что правительства Украины и Нидерландов продолжают координировать усилия с целью привлечения виновных лиц/государств к ответственности за совершение теракта в небе над Донбассом.

Ранее источник УНН сообщил, что следователи Нидерландов должны обнародовать фамилии 120 человек, которые были установлены как причастные к организации и выполнения сбивания малайзийского боинга MH17 над Донбассом в июле 2014 года.