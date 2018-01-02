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Дело о двух младенцев в морозилке: проведены первые экспертизы

Дело о двух младенцев в морозилке: проведены первые экспертизы

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 января. УНН. Экспертиза не дала однозначного ответа, живыми или мертвыми родились младенцы, которых правоохранители обнаружили в морозилке в частном домовладении на Кировоградщине. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Как сообщил источник, подозрение женщине не объявляли из-за отсутствия доказательств факта насильственных действий.

"Для того, чтобы женщину взять под стражу, объявить о подозрении, нужно точно знать, что оба детей родились живыми. То есть, был факт насильственных действий с ее стороны ", - отметил источник.

Также собеседник агентства сообщил, что установка насильственный действий осложняется тем, что новорожденные лежали в морозилке.

"То что новорожденные лежали в морозилке, провести обычную экспертизу трудно. Скорее всего, будет назначена гистологиюя для того, чтобы эксперт четко определился с тем, что дети родились живыми или мертвыми. К этому времени обвинить женщину в чем то нет законных оснований, но она никуда не убежит, потому что находится в больнице ... В свою очередь, мать утверждает, что дети родились мертвыми", - сообщил источник.

Напомним, правоохранители обнаружили тела двух новорожденных детей в морозильной камере в частном доме на Кировоградщине.

Источник: УНН
Теги: младенец, дело
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