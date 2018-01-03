Marca признала Месси лучшим футболистом 2017

КИЕВ. 2 января. УНН. Испанская газета Marca определила сто лучших футболистов 2017 среди которых не оказалось украинском, сообщает УНН со ссылкой на сайт Marca.

Во главе генерации оказался бессменный лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси, который опередил извечного конкурента Криштиану Роналду. Тройку замкнул второй представитель "Реала" Иско.

В десятку лучших также попали: 4 - Кейн, Лука Модрич, Килиан Мбаппе, Джанлуиджи Буффон, Неймар, Серхио Рамос и Кевин Де Брюйне.

Стоит отметить, что самый дорогой футболист Украины Андрей Ярмоленко не получил места в топ-100. Однако двое его партнеров по "Боруссии" разместились на 22-м (Обамеянг) и 73-х местах (Пулишич).

Как сообщал УНН, Роналду во второй раз подряд признан лучшим футболистом года.