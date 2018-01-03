Американский самолет-разведчик проинспектировал линию столкновения на Донбассе

КИЕВ. 2 января. УНН. В первый день Нового года сразу два американских разведывательных самолета совершили облет временно оккупированных украинских территорий. Об этом сообщили наблюдатели за передвижениями военных самолетов Aircraft Spots на своей странице в Twitter, передает УНН.

Согласно обнародованным данным наблюдателей, боинг типа P-8 Poseidon побывал недалеко от Крыма, а беспилотный стратегический разведчик RQ-4A Global Hawk прошел над всей линией противостояния.

Как сообщал УНН, в оккупированном Севастополе более 40 корабельных экипажей Черноморского флота РФ отрабатывают задачи, связанные с подготовкой к дальнему походу, применения вооружения и технические средства.