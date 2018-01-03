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Порошенко анонсировал получения летального оружия из США

Порошенко анонсировал получения летального оружия из США

КИЕВ. 2 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко анонсировал предоставление Украине летального оружия оборонного характера от США. Об этом он написал на своей страничке в twitter, передает УНН.

"Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства", - отметил он.

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Кроме того, по словам президента, оборонный бюджет на 2018 год стал рекордным для Украины.

"В этом году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд грн.", - подчеркнул он.

Напомним, The Washington Post "похвалило" президента США Дональда Трампа за правильно выбранное время для принятия решения о предоставлении Украине летальных вооружений.

Источник: УНН
Теги: США, оружие, вооружение, Петр Порошенко
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