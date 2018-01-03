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Доходы от туризма на Закарпатье выросли на треть

Доходы от туризма на Закарпатье выросли на треть

УЖГОРОД-КИЕВ. 2 января. УНН. По сравнению с 2016 годом поступления в бюджет за предоставление туристических услуг на Закарпатье в прошлом, 2017 году, выросли на 34,5% и составили 2 миллиона 883 000 гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Закарпатской ОГА.

"Речь идет здесь о туристическом сборе, который платят туристы, останавливающиеся на турбазах, туркомплексах, санаториях и тому подобное. Эти средства остаются в местных бюджетах. Кстати, самыми популярными для туристов районами Закарпатья стали Береговский, Хустский, Свалявский и Раховский, где сосредоточены термальные курорты и санаторно-лечебные заведения", - рассказал УНН директор департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Закарпатской ОГА Ярослав Галас.

Как ранее сообщал УНН, в течение 2017 Закарпатья посетили около 2 миллионов туристов из Украины и зарубежья, что является абсолютным рекордом для области.

Источник: УНН
Теги: туризм
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