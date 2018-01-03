Закарпатец нашел убитым отца, которого разыскивали несколько дней

УЖГОРОД-КИЕВ. 2 января. УНН. Тело мужчины, который пропал 29 декабря в г. Рахов на Закарпатье, нашли мертвым в доме его знакомой. Как сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, тело 46-летнего местного жителя обнаружил его сын, который тоже принимал участие в поисках.

"Сообщение об исчезновении раховские полицейские получили 31 декабря от зятя пропавшего. Мужчина рассказал, что 2 дня назад его тесть вышел из дома и не вернулся. Правоохранителям в оперативно-розыскных действиях помогал и сын пропавшего, именно он нашел тело отца в доме его знакомой. На теле потерпевшего эксперты обнаружили многочисленные травмы. Правоохранители разыскали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое жителей Рахова. Они признались, что пришли к своей знакомой в гости, где на тот момент находился потерпевший. Между мужчинами возник конфликт на почве ревности. Двое упомянутых гостей избили потерпевшего и покинули его в помещении квартиры. От полученных травм мужчина скончался", - рассказала УНН пресс-секретарь ГУ ЧП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

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Сегодня, 2 января, обоим задержанным следователи сообщили о подозрении в совершении ими преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения). В настоящее время внесены ходатайства об избрании задержанным меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Как ранее сообщал УНН, несовершеннолетний с матерью на Закарпатье убили отца и забетонировали тело в колодце.