Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 03 января 2018 05:13
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Эксперт назвал предпосылки для вступления Украины в ЕС
Эксперт назвал предпосылки для вступления Украины в ЕС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Закарпатец нашел убитым отца, которого разыскивали несколько дней

Закарпатец нашел убитым отца, которого разыскивали несколько дней

УЖГОРОД-КИЕВ. 2 января. УНН. Тело мужчины, который пропал 29 декабря в г. Рахов на Закарпатье, нашли мертвым в доме его знакомой. Как сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, тело 46-летнего местного жителя обнаружил его сын, который тоже принимал участие в поисках.

"Сообщение об исчезновении раховские полицейские получили 31 декабря от зятя пропавшего. Мужчина рассказал, что 2 дня назад его тесть вышел из дома и не вернулся. Правоохранителям в оперативно-розыскных действиях помогал и сын пропавшего, именно он нашел тело отца в доме его знакомой. На теле потерпевшего эксперты обнаружили многочисленные травмы. Правоохранители разыскали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое жителей Рахова. Они признались, что пришли к своей знакомой в гости, где на тот момент находился потерпевший. Между мужчинами возник конфликт на почве ревности. Двое упомянутых гостей избили потерпевшего и покинули его в помещении квартиры. От полученных травм мужчина скончался", - рассказала УНН пресс-секретарь ГУ ЧП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нацполиции заявили, что за последние три дня в Украине совершили 18 убийств

Сегодня, 2 января, обоим задержанным следователи сообщили о подозрении в совершении ими преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения). В настоящее время внесены ходатайства об избрании задержанным меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Как ранее сообщал УНН, несовершеннолетний с матерью на Закарпатье убили отца и забетонировали тело в колодце.

Источник: УНН
Теги: убийство, полиция, Закарпатье
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.