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В Киеве за ограбление двух несовершеннолетних задержан мужчина

В Киеве за ограбление двух несовершеннолетних задержан мужчина

КИЕВ. 2 января. УНН. В Киеве за ограбление двух несовершеннолетних девушек задержан мужчина. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Патрульная полиция Киева, передает УНН.

"В Киеве патрульные задержали мужчину, который может быть причастен к разбойному нападению на двух несовершеннолетних девушек", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, патрульные полицейские прибыли на вызов о разбое на улицу Уманскую, где сразу задержали лицо, на которое указывали очевидцы. Как выяснилось, на стадионе неподалеку этот человек подошел к двум несовершеннолетним девушкам - 14 и 13 лет - и, угрожая ножом, отобрал у них мобильные телефоны.

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Во время поверхностной проверки обнаружили телефон одной из девушек. Позже, во время отработки прилегающей территории, стражи порядка нашли еще один телефон и нож.

Источник: УНН
Теги: Киев, ограбление, задержание
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