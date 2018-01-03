Более 300 боевиков обнаружила полиция Донецкой области в 2017 году

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 2 января. УНН. Полиция Донецкой области в 2017 году разоблачила более 300 боевиков, из них 240 задержаны, 61 - установлены и объявлены в розыск, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что только на прошлой неделе полиция объявила о подозрении 10 боевикам.

В частности, среди задержанных - командир танка "армии ДНР", представитель "казачьего" бандформирования и пособник террористов, который участвовал в захвате предприятий в Бахмуте.

По данным правоохранителей, большинство из них были обнаружены в освобожденных городах - Славянске, Константиновке, Бахмуте, Торецкое. А еще двое, жители оккупированных Донецка и Макеевки, были задержаны во время проверки на контрольно-пропускном пункте при попытке пересечения линии разграничения. Сейчас полиция проверяет уголовное прошлое каждого из бывших участников НВФ ДНР.

"Всем 10 боевикам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) ", - говорится в сообщении.

Всего в 2017 году полиция Донецкой обалсти разоблачила более 300 боевиков. Из них 240 задержаны, 61 - установленный и объявленный в розыск.

Как сообщал УНН, в Славянске разоблачены пособия боевиков.