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ФК "Мариуполь" проведет спарринг с чемпионом Азербайджана

ФК "Мариуполь" проведет спарринг с чемпионом Азербайджана

КИЕВ. 2 января. УНН. С 15-го января ФК "Мариуполь" начнет подготовку к весенней части сезона Украинской Премьер-лиги на территории Турции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу приазовцев ".

В рамках этого учебно-тренировочного сбора приазовцы проведут ряд спаррингов. 25-го января подопечные Александра Бабича сыграют с действующим чемпионом Азербайджана "Карабахом", а 26-го - с польской "Сандецья".

31-го января на "Мариуполь" ждет товарищеский матч с представителем Македонии - ФК "Работнички". На данный момент македонская команда занимает шестое место в местном элитном дивизионе.

Напомним, что "Мариуполь" усилился бывшим футболистом сборной Украины.

Источник: УНН
Теги: футбол, Мариуполь
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