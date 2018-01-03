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Вторник, 2 января 2018, 21:08 • Тоня Туманова
В Киеве во время движения загорелся троллейбус с пассажирами
КИЕВ. 2 января. УНН. В Киеве блия метро Лесная загорелся троллейбус с пассажирами, передает УНН со ссылкой на сообщение сообщества dtp.kiev.ua.
В сообщении отмечается, что водитель остановил транспортное средство и вывел пассажиров на улицу.
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Тушить горящий троллейбус до приезда сотрудников ГСЧС ему помогали автомобилисты, которые стали очевидцами события.
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Предварительно, по данным сообщества, в результате пожара никто не пострадал.
Источник: УНН
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