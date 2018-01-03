Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 03 января 2018 05:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Эксперт назвал предпосылки для вступления Украины в ЕС
Эксперт назвал предпосылки для вступления Украины в ЕС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В Китае запустили первые беспилотные поезда собственного производства

В Китае запустили первые беспилотные поезда собственного производства

КИЕВ. 2 января. УНН. В субботу в пекинском метро были официально введены в эксплуатацию беспилотные поезда. Полностью автоматизированные поезда были в Китае и раньше, однако эти стали первыми, производимыми и разработанными страной, передает УНН со ссылкой на Xinhua.

В Китае уже существуют беспилотные магазины и супермаркеты. Беспилотные автомобили также получили разрешение курсировать на некоторых тестовых дорогах.

Теперь Китае стартовала первая линия метро, ​​полностью разработана на внутреннем рынке страны: подвижной состав, системы сигнализации, видеонаблюдение и железнодорожные пути.

По словам оператора метро, ​​поездка проходит через 9 станций и охватывает 14,4 км. 

Как сообщал УНН, в Сингапуре заработало первое место в мире беспилотное такси.

Источник: УНН
Теги: Китай, поезд, беспилотники
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.