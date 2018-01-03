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Более 300 вызовов обработали патрульные в период праздников в Кропивницке

Более 300 вызовов обработали патрульные в период праздников в Кропивницке

КИЕВ. 2 января. УНН. С 31 декабря до 2 января кропивницкие патрульные обработали 332 вызовы, поступившие на специальную линию 102 Предотвратили 13 случаев драк, предупредили 29 конфликтных ситуаций, остановили 5 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом УНН сообщила пресс-служба Управления патрульной полиции в Кировоградской области.

“Инспекторы обеспечили охрану общественного порядка в местах скопления людей, обнаружили 1 пропавшего человека, оформили 16 административных материалов в сфере охраны общественного порядка и общественной безопасности”, — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, стражи порядка оформили 2 ДТП и составили 54 административных материалов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

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Напомним, полиция Донецкой области в 2017 году выявила более 300 боевиков, из них 240 задержаны, 61 — установлены и объявлены в розыск.

Источник: УНН
Теги: полиция, Кропивницкий
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