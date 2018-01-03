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Пьяный судья пытался скрыться с места ДТП в карете скорой

Пьяный судья пытался скрыться с места ДТП в карете скорой

КИЕВ. 3 января. УНН. В Киеве на повороте на Белогородку Житомирской трассы произошла пьяное дорожно-транспортное происшествие, участником которой стал, вероятно, судья из Белой Церкви, передает УНН со ссылкой на портал dtp.kiev.ua.

По информации портала, водитель автомобиля Ford (судья) двигаясь со стороны Белогородки в направлении Житомирской трассы, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с автомобилем Renault, который от удара вылетел в кювет, перевернувшись на бок. Водитель Renault с серьезными травмами был госпитализирован в реанимацию.

В сообщении отмечается, что белоцерковский судья Усатов Дмитрий пытался скрыться с места ДТП в автомобиле “скорой помощи”, ссылаясь на плохое самочувствие, однако ему помешали местные жители.

“В Киеве свидетели не дали убежать и заставили пройти тест на алкоголь пьяного судью Усатова Дмитрия, который снес с дороги Рено Дастер, отправив водителя в реанимацию”, — говорится в сообщении dtp.kiev.ua.

По информации свидетелей, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас на месте работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киевская область
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