Американский баскетболист "Будівельника" продолжит карьеру в Литве

КИЕВ. 3 января. УНН. Американский защитник киевского “Будівельника” Брэндон Филдс перешел в состав литовского “Нептунас”. Об этом сообщает сайт чемпионата Литвы, передает УНН.

В нынешнем регулярном чемпионате американец сыграл в составе киевлян лишь 7 поединков, в которых набирал 12,9 очков, делал 4,3 передачи и 3,7 подбора в среднем за 25 минут игры.

“После ухода из команды Миндаугаса Гирджунаса мы искали замену для него. Брэндон Филдс производит хорошее впечатление. Он физически сильный, хорошо защищается и является борцом на площадке. Мы надеемся, что этот игрок укрепит нас”, — сказал наставник “Нептунас” Казис Маквитис.

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Примечательно, что “Нептунас” находится на 2-й строчке чемпионата — 14 побед в 17 играх.

Добавим, что в чемпионате Литвы пока выступают баскетболисты сборной Украины Вячеслав Бобров, Максим Корниенко и Денис Лукашов.

Напомним, по итогам очередных туров чемпионата Турции и Франции команды с представителями баскетбольной сборной Украины получили очередные победы.