The Wall Street Journal: журнал Playboy может потерять печатную версию

КИЕВ. 3 января. УНН. Издатели могут отказаться от выпуска печатной версии известного мужского журнала Playboy. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, руководство компании Playboy Enterprises, которая выдает Playboy, “серьезно задумывается о будущем печатной версии журнала, хотя окончательное решение еще не принято”. “Мы хотим сосредоточиться на том, что мы называем „мир Playboy“, который гораздо шире, чем небольшое печатное издание, унаследованное из прошлого”, — приводятся в публикации слова руководителя Playboy Enterprises Бена Кона.

В материале отмечается, что контрольным пакетом акций Playboy Enterprises в настоящее время владеет компания Rizvi Traverse, Кон является партнером в ней. При этом 35% доля в Playboy Enterprises принадлежала основателю Playboy Хью Хефнеру, который умер в сентябре 2017 года. Теперь она перешла в собственность его наследников. Они, по сведениям источников издания, в настоящее время ведут переговоры о продаже этой доли Rizvi Traverse.

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Между Хефнером и Rizvi Traverse были договоренности, согласно которым печатная версия Playboy не прекратит выходить при жизни основателя журнала. Кроме того, в Хефнера были полномочия, позволяющие ему накладывать запрет на некоторые сделки. Эти права к его наследников не перешли.

В публикации The Wall Street Journal говорится, что в последние годы печатная версия мужского журнала была убыточной, а его тираж сократился в несколько раз. Между тем важным источником доходов для Playboy Enterprises были операции по передаче прав на использование бренда Playboy другим фирмам. Речь идет, например, о выпуске различной продукции с фирменным логотипом — председателем кролика, или об использовании наименования Playboy в названиях ночных клубов или казино. Кон сообщил, что Playboy Enterprises в перспективе будет уделять внимание главным образом таким транзакциям, связанным с брендом.

Представители Playboy Enterprises и Rizvi Traverse не стали комментировать данную публикацию.

В дополнение к “флагманского” журнала в Соединенных Штатах также выходят специальные национальные версии Playboy по всему миру (более чем 20 странах), в том числе в Украине (на русском языке). В США журнал издается с 1953 года.

Напомним, основатель журнала Rolling Stone Джанни Веннер принял решение продать контрольный пакет акций одноименной компании, выпускающей журнал.