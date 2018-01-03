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Среда, 3 января 2018, 12:49 • Мария Павлюк
В Одессе на ипподроме нашли мертвого мужчину
ОДЕССА-КИЕВ. 3 января. УНН. Сегодня утром на одесском ипподроме обнаружили бездыханное тело молодого человека. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
Предварительно установлено, что мужчина покончил с собой.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГУНП в Одесской области, которые выясняют все обстоятельства смерти.
Напомним, 16 февраля 2017 года, в центре Одессы в канализации нашли мертвого мужчину.
Источник: УНН
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