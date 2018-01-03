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За прошедшие сутки в зоне АТО были ранены два украинских бойца

За прошедшие сутки в зоне АТО были ранены два украинских бойца

КИЕВ. 3 января. УНН. В результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований вчера были ранены двое украинских военнослужащих у Авдеевки и Водяного. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"В результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не погиб, но ранения получили двое военнослужащих ВСУ. Это произошло недалеко от Авдеевки и Водяного. Их доставили в военный госпиталь и оказана необходимая врачебная помощь", - отметил представитель Минобороны.

А.Мотузяник также рассказал, что незаконные вооруженные формирования в целом прошедшие сутки осуществили всего 6 прицельных обстрелов позиций ВСУ, но украинские военные огонь не раскрывали.

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Источник: УНН
Теги: АТО, обстрелы
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