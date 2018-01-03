Американцы пожертвуют часть лотерейного выигрыша на питомник для собак

КИЕВ. 3 января. УНН. Американская пара решила пожертвовать часть лотерейного выигрыша на питомник для собак, передает УНН со ссылкой на издание NBC4 Columbus.

Сообщается, что муж и жена, которые представили себя американским СМИ как "мама и папа Бетси", выиграли в американскую лотерею 50 тис. долл. Пара решила пожертвовать американскому питомнику "Клуб Шипперке" часть от выигранных денег.

"Данное пожертвование - память о щенке Бетси, который недавно скончался", - рассказали они.

Как сообщал УНН, лотереи играют важную социальную роль в любом обществе. К примеру, благодаря украинским лотерейным игрокам были собраны средства на строительство спортивного комплекса - ледовой арены "Льодограй" (г. Богуслав Киевской области).

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." открыл этот центр в 2014 году, а уже сегодня его воспитанники - обычные дети и подростки - стали победителями многих региональных, национальных и международных соревнований. Ледовая арена также стала одной из главных площадок страны для тренировок профессиональных команд по хоккею и фигурному катанию.

"М.С.Л." был также официально признан плательщиком военного сбора №1 в стране. Значительные средства на финансирование украинской армии были собраны также благодаря игрокам в лотерею.