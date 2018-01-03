Северная и Южная Корея открыли специальную "горячую линию"

КИЕВ. 3 января. УНН. КНДР заявила об открытии в среду 3 января специальной “горячей линии” пограничной спецсвязи с Южной Кореей. Позже это подтвердили и представители Южной Кореи, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Линия проходит через село Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей. Утром в среду между пограничниками произошел звонок, но его содержание не раскрывается - военным нужно было протестировать сигнал.

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О решении открыть линию лидер КНДР Ким Чен Ын объявил во время специального новогоднего выступления, где также заявил о готовности диалога с Югом и возможности отправки Олимпийской сборной Северной Кореи на Игры-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Такое объявление Ким Чен Ын сделал сразу после того, как представители Южной Кореи предложили провести 9 января переговоры о путях улучшения отношений.

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Напоминаем, позиция Вашингтона по отношению к КНДР не изменилась после заявлений лидера страны Ким Чен Ына о том, что ядерная кнопка постоянно находится у него на столе, и призыва к началу массового производства межконтинентальных баллистических ракет.