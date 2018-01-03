БПП не определился с позицией по легализации азартных игр

КИЕВ. 3 января. УНН. Фракция "Блок Петра Порошенко" не определилась с тем, нужно ли легализировать азартные игры в Украине. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе "БПП".

"Фракция Партии "Блок Петра Порошенко" на своем заседании вопрос о легализации азартных игр не рассматривала, решение не принималось", - отметили в БПП.

Напомним, министр финансов Александр Данилюк заявил, что законопроект о легализации азартных игр является приоритетным для ведомства.

Впрочем, в 2016 году все попытки Минфина легализовать азартные игры в Украине были провалены. В Верховной Раде назвали инициативы ведомства лоббистскими, коррупционными и выписанными под конкретных лиц.

На следующий 2017 год возглавляемое А.Данилюком ведомство представило новые лицензионные условия для лотерей. Однако, по оценке экспертов, кроме откровенной дискриминации крупнейшего лотерейного оператора страны "М.С.Л." и попытки монополизировать рынок под провластного оператора "УНЛ", документ предусматривает возможность легализации "одноруких бандитов", скрытых под видом лотерей.

Поэтому, беспокойство экспертов вызывает тот факт, что Минфин всячески пытается легализовать азартные игры, уклоняясь при этом от контроля за игорными заведениями.

Интересно, что Данилюк, кроме государственной должности, имеет две подконтрольные организации "Центр Реформ" и "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе". Последняя основана Данилюком совместно с экс-главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили, который является горячим сторонником легализации азартных игр как в Грузии, так и Украины.

Опираясь на опыт урегулирования рынка азартных игр в Грузии, М.Саакашквили планировал превратить Одесскую на "Лас-Вегас". Однако, его амбиции остались нереализованными.

Вместе с тем, по данным СМИ, батумские казино только на первый взгляд выглядит как безопасное и приятное место для отдыха туристов. Веские поступления в госбюджет Грузии были не сопоставимы с социальными последствиями деятельности законных одноруких бандитов. От лудомании и батумских казино начали страдать не только в Грузии, но и в соседних странах, где гральный бизнес был запрещен.

"Согласно данным турецкого посольства в Грузии, турецкие женщины регулярно звонят консулу в Батуми, прося найти своих мужчин, которые пропадают в казино... В турецких мечетях имамы говорят, что игра становится чумой, которая разрушает семьи", - писала российская служба ВВС в 2012 году (время правления Саакашвили в Грузии).

В то же время, местные жители Грузии были обеспокоены наращиванием финансовой и политического присутствия Турции. По данным издания EurasiaNet, объем турецких инвестиций в экономику Грузии за последние 15 лет достиг 80-90%.

"Один из центральных кварталов города, ранее был армянским, теперь изобилует турецкими ресторанами, барами и кафе. Десятки салонов "тайского массажа", которые служат прикрытием для проституции, обслуживают в основном турецких посетителей. Турецкий язык в этом районе можно услышать гораздо чаще, чем грузинский, и зазывали из ресторанов приветствуют гостей традиционным турецким "Буюрун, хош гелдиниз". По мере роста своего делового присутствия Турция стремится увеличить и политическое влияние на эту территорию, ранее принадлежавшую ей", - отмечали в СМИ.

Проституция стала одним из главных антисоциальных явлений, которые сопровождали расцвет азартных игр в Грузии.

"Власть зарабатывает на проституции... Что вы считаете инвестициями? Импорт проституток из Средней Азии - это инвестиция?", - с таким скандальным заявлением в 2012 году выступил в бывшем грузинском парламенте лидер партии "Картули даси", депутат Джонди Багатурия.

В конце концов Грузия склоняется к решению ограничить доступ к азартным играм. С соответствующим заявлением недавно выступили в местном парламенте.

Стоит заметить, что вопрос легализации азартных игр в Украине достаточно дискуссионный и неоднозначный. Украинцы в основном выступают за лотереи, однако против легализации азартных игр. Церковь категорически против легализации азарта.

В парламенте представлены фракции, которые никогда не поддержат снятие запрета с азартных игр.