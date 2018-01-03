Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 03 января 2018 17:16
Получить тестовый доступ
Суд рассмотрит иск Саакашвили к ГМС
Эксклюзивные новости
Младенцы, которых нашли в морозилке, родились с разницей в год
Младенцы, которых нашли в морозилке, родились с разницей в год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Власти Ирана намерены полностью снять ограничения с Telegram и Instagram 5 января

Власти Ирана намерены полностью снять ограничения с Telegram и Instagram 5 января

КИЕВ. 3 января. УНН. Власти Ирана намерены полностью снять ограничения с мессенджера Telegram и социальной сети Instagram 5 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на иранское агентство IRNA.

Об этом заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политики в меджлисе (однопалатный парламент) Исламской Республики Али Реза Рахими.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арестованным участникам протестов в Иране может грозить смертная казнь

Ранее западные СМИ утверждали, что иранские власти ограничили доступ к Instagram и Telegram, что официальный Тегеран сразу же опроверг. Блокировку Telegram подтвердил его основатель Павел Дуров. Как он написал в своем Twitter, такая мера со стороны иранских властей последовала после отказа администрации мессенджера закрыть ряд телеграмм-каналов, которые участники протестов использовали для обмена информацией.

Напоминаем, министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахруми принес извинения тысячам граждан республики за вред, причиненный “выходом из строя ряда социальных сетей”.

Источник: УНН
Теги: протест, Instagram, Иран
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.