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Габриэль едет в Киев поговорить о борьбе с коррупцией

Габриэль едет в Киев поговорить о борьбе с коррупцией

КИЕВ. 3 января. УНН. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во время визита в Украину намерен поговорить с руководством страны о борьбе с коррупцией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прес-службу МИД ФРГ.

"Он проведет политические переговоры в Украине, в том числе с министром иностранных дел Павлом Климкиным и членами СММ ОБСЕ в Восточной Украине. Предметом переговоров с украинским правительством также станет курс реформ в Украине, в частности борьба с коррупцией", - говорится в сообщении.

Напомним, З.Габриэль будет с визитом в Украине 3-4 января. В частности, во второй день визита у главы МИД ФРГ запланирован визит в Мариуполь.

Источник: УНН
Теги: коррупция, Украина, Германия
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