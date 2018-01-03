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Новый год на массовых мероприятиях в Украине отпраздновали 1,5 млн человек

Новый год на массовых мероприятиях в Украине отпраздновали 1,5 млн человек

КИЕВ. 3 января. УНН. Во время новогодних праздников правоохранители обеспечили публичную безопасность около 800 массовых мероприятий на должном уровне. Об этом во время совещания заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает УНН.

"Во время новогодних праздников на территории Украины прошли около 800 массовых мероприятий с участием около 1,5 миллиона граждан. Спокойствие украинцев охраняли 10,5 тысячи правоохранителей. Кроме того, силы ГоСЧС Украины осуществили 3025 выездов, для предупреждения пожаров и решения чрезвычайных ситуаций, а также было уничтожено 256 взрывоопасных предметов", - проинформировал С.Яровой.

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Напомним, из-за неосторожного обращения с пиротехникой на Новый год в Украине получили травмы двое детей и мужчина.

Источник: УНН
Теги: Украина, полиция, Новый год, правоохранительные органы
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