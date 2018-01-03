Фонд соцстрахования отказывается отчитаться о потраченных 16 млрд грн

КИЕВ. 3 января. УНН. Фонд социального страхования Украины отказывается представить общественности отчет о своей финансовой деятельности в течение прошлого года. Об этом УНН сообщили в Общественном Совете при Фонде.

Речь идет о трате 16 млрд гривен, которые государству перечислили плательщики единого социального взноса.

"Каждый украинец имеет право знать и понимать, на какие нужды были потрачены его деньги. Поэтому требование в Фонд отчитаться о финансовой деятельности является законным и вполне логичным. Зато, игнорирование со стороны Фонда этих требований и всякое противодействие Общественном совета только наталкивают на мысль, что руководителям ФССУ сегодня есть что скрывать", - отметил Председатель Общественного совета Фонда социального страхования Украины Дмитрий Сарьян.

Добавим, что Общественный совет ФССУ была образована в конце прошлого года. Требование о предоставлении отчета за потраченные миллиарды к директору ФССУ Евгению Баженкову общественность направила еще 22 декабря.

Напомним, ранее глава ФССУ Е.Баженков работал в Минобразования. По данным отдельных СМИ, он был руководителем аппарата министра Табачника.