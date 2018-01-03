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Для расследования убийства Ноздровской создадут координационный штаб

Для расследования убийства Ноздровской создадут координационный штаб

КИЕВ. 3 января. УНН. Для расследования убийства правозащитницы Ирины Ноздровской создадут специальный координационный штаб, в который будут привлечены лучшие специалисты розыска и уголовного блока. Об этом во время видеоселекторного совещания сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба Нацполиции, передает УНН.

"Ставлю задачу Национальной полиции и Главному следственному управлению - создать координационный штаб, задействовать лучших специалистов. Максимально организовать работу раскрытия тяжкого преступления специалистами Департамента уголовного розыска и следователей", - заявил С.Яровой.

Также заместитель главы МВД дал поручение взять на особый контроль проведение всех необходимых экспертиз и заявил, что при необходимости вызовут специалистов из других областей.

"Если нужны специалисты из других областей - мы немедленно их вызовем", - отметил С.Яровой.

Напомним, ранее сообщалось, что после проведения судебно-медицинской экспертизы следствие отбросило версию об изнасиловании юристки Ирины Ноздровской.

Тауже напомним, 1 января около села Демидов Вышгородского района Киевской области было найдено тело пропавшей в конце декабря в Киеве юристки Ирины Ноздровской. Обнаженный труп женщины обнаружили около полудня.

Источник: УНН
Теги: убийство
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