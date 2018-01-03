Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 03 января 2018 17:15
Получить тестовый доступ
Суд рассмотрит иск Саакашвили к ГМС
Эксклюзивные новости
Младенцы, которых нашли в морозилке, родились с разницей в год
Младенцы, которых нашли в морозилке, родились с разницей в год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Происшествия
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

На Рождество взрывотехники проверят места массового сбора граждан - МВД

На Рождество взрывотехники проверят места массового сбора граждан - МВД

КИЕВ. 3 января. УНН. В период рождественских праздников взрывотехники проверят места массового сбора граждан на наличие взрывоопасных предметов. Об этом во время селекторного совещания заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, со ссылкой на пресс-службу ГосЧС передает УНН.

“Правоохранители будут обеспечивать публичную безопасность во время службы в культовых сооружениях, а взрывотехники проверят места массового сбора граждан на наличие взрывоопасных предметов”, — сообщил С.Яровой.

Он отметил, что необходимо максимально задействовать весь личный состав работников системы МВД в период рождественских праздников.

Со своей стороны, глава ГоСЧС Украины Николай Чечеткин добавил, что во время празднования Рождества Христова органы управления и формирования ГоСЧС Украины будут находится в постоянной готовности в таком же составе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За первые сутки нового года на пожарах в Украине погибли 16 человек

Кроме того, в аэропорту “Киев” будет дежурить 2 единицы авиационных средств, а именно самолет Ан-26 медико-санитарного назначения и вертолет Ми-8.

Напомним, из-за неосторожного обращения с пиротехникой на Новый год в Украине получили травмы двое детей и мужчина.

Источник: УНН
Теги: полиция, безопасность, ГосЧС, Рождество Христово
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.