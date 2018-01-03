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Суд рассмотрит иск Саакашвили к ГМС
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Суд продолжил рассмотрение иска Саакашвили к миграционной службе Киевской области

Суд продолжил рассмотрение иска Саакашвили к миграционной службе Киевской области

КИЕВ. 3 января. УНН. Окружной административный суд Киева начал по сути рассмотрение административного дела по иску экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили к Управлению ГМС в Киевской области об отказе в предоставлении дополнительной защиты. Об этом сообщила судья Татьяна Скочок, передает корреспондент УНН.

"Судебное заседание объявляется открытым", - сказала судья.

Скочок уточнила, что суд начинает рассмотрение дела по существу.

На сегодняшнее заседание пришел Саакашвили с защитниками, также представитель Управления ГМС в Киевской области.

Напомним, Управление Миграционной службы Киевской области отказало экс-главе Одесской ОГА Саакашвили в предоставлении дополнительной защиты от принудительной экстрадиции в Грузию.

В ГМС заявляли, что грузинский политик Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине.

Источник: УНН
Теги: суд, ГМС, Саакашвили
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