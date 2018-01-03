Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 03 января 2018 17:15
Получить тестовый доступ
Суд рассмотрит иск Саакашвили к ГМС
Эксклюзивные новости
Младенцы, которых нашли в морозилке, родились с разницей в год
Младенцы, которых нашли в морозилке, родились с разницей в год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В Киевской области мать избила свою 9-месячную дочь

В Киевской области мать избила свою 9-месячную дочь

КИЕВ. 3 января. УНН. В Вышгородском районе (Киевская область) 22-летняя мать после ссоры с мужем согнала злость на 9-месячной дочери и избила младенца. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ГУНП Украины в Киевской области, передает УНН.

По словам правоохранителей, полицию и врачей вызвала небезразлична женщина, которая увидела на улице молодую женщину с ребенком. У девочки были синяки на лице и одета она была совсем не по погоде.

"Медицинские работники немедленно доставили ребенка в больницу. При осмотре они обнаружили у малыша многочисленные телесные повреждения, среди которых перелом лучевой кости и травма головы. Сейчас ребенок находится под пристальным вниманием медиков больницы "Охматдет". Как выяснилось, несколько месяцев назад 22-летняя женщина вместе с семьей переехала в Вышгородский район из города Днепр. Она воспитывалась в неблагополучной семье и неоднократно подвергалась физическому насилию со стороны родителей. А после того, как родила своего ребенка, ее выгнали с младенцем из дома", - рассказали в полиции

По данному факту Вышгородская районная администрация приняла решение о том, чтобы отобрать ребенка у семьи, а полиция открыла уголовное производство.

Напомним, правоохранители обнаружили тела двух новорожденных детей в морозильной камере в частном доме на Кировоградщине.

Источник: УНН
Теги: полиция, Охматдет, ребенок, полицейские
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.