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Долги предприятий перед "Нафтогазом" сократились до 27,9 млрд грн

Долги предприятий перед "Нафтогазом" сократились до 27,9 млрд грн

КИЕВ. 3 января. УНН. По состоянию на 2 января 2018 года суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 27,9 млпд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 1515 млн грн (5,1%), передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

В пресс-службе отметили, что долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляет 77% от общей суммы задолженности, долг ТЭЦ за природный газ, использованный в производстве электроэнергии - около 13%, долг прямых промышленных потребителей - около 10%.

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В "Нафтогазе" добавили, что задолженность ПАО Киевэнерго за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 425 млн грн (13,3%). Суммарная задолженность Киевэнерго составляет 2775 млн грн.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Нафтогаз, долг
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