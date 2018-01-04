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Штормовое предупреждение из-за снегопадов объявили на Закарпатье

Штормовое предупреждение из-за снегопадов объявили на Закарпатье

УЖГОРОД-КИЕВ. 3 января. УНН. Вечером 3 и ночью 4 января во горной части территории Закарпатской области ожидается сильный мокрый снег и снег. В связи с этим в области объявлено штормовое предупреждение, сообщает УНН со ссылкой на данные Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.

Кроме того, синоптики прогнозируют на Закарпатье налипание мокрого снега, сложные отложения и изморозь. На горных дорогах гололедица. Кое-где в горах усиление ветра до 15-20 м/с, на перевалах снежные заносы.

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В то же время, в области сохраняется ІІІ (значительный) уровень лавинной опасности, обусловленный продолжением снегопада и метелей.

Источник: УНН
Теги: снегопад, Закарпатье, штормовое предупреждение
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