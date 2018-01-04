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Германия скептически относится к вопросу предоставления Украине летального оружия - Габриель

Германия скептически относится к вопросу предоставления Украине летального оружия - Габриель

Зигмар Габриель

КИЕВ. 3 января. УНН. Германия скептически относится к вопросу предоставления Украине летального оружия. Об этом на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, передает корреспондент УНН.

"Я разделяю позицию украинского правительства, но если там уже чего-то много, то это вооружения. Мы в Германии довольно скептически относимся к тому, что поставки оружия могут помочь, но мы очень далеко от этого конфликта, а Украина, с точки зрения вооружения, может рассматривать это иначе", - заявил Габриэль.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко анонсировал предоставление Украине летального оружия оборонного характера от США.

Ранее, The Washington Post "похвалило" президента США Дональда Трампа за правильно выбранное время для принятия решения о предоставлении Украине летальных вооружений.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, летальное оружие
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