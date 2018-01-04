ДТП с участием нетрезвых судей: проблему обсудят на ближайшем заседании ССУ

КИЕВ. 3 января. УНН. Факты вождения судей в состоянии алкогольного опьянения станут предметом обсуждения на ближайшем заседании Совета судей Украины. Об этом говорится в заявлении ССУ, передает УНН.

В пресс-службе отметили, что заявление подготовили по результатам дорожно-транспортных происшествий, произошедших в течение последней недели с участием судей и, которые привели к тяжелым последствиям для жизни и здоровья граждан.

Так, ДТП, к совершению которого может быть причастен судья Васильковского горрайонного суда Сергей Корниенко, привела к смерти человека. По факту смертельного ДТП полицией начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, ч. 2 применяется, если те же деяния повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение).

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ДТП, которое произошло 2 января 2018 года на Житомирской трассе и в совершении которого подозревается судья Киево-Святошинского суда Дмитрий Усатов, отягощается еще и состоянием алкогольного опьянения последнего.

"И, если первый случай можно расценивать как совпадение трагических обстоятельств, то второй свидетельствует о наличии серьезной проблемы со злоупотреблением алкоголем судьей и управлением автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Такие действия несут признаки не только административного и уголовного правонарушения, но и подрывают авторитет судебной власти и доверие общества к судьям, которые честно и с достоинством выполняют свои обязанности", - говорится в заявлении.

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В пресс-службе отметили, что несмотря на такие случаи, на ближайшем заседании ССУ, Советом судей Украины будет проведено тщательное изучение ситуации с последующим реагированием в соответствии с законами Украины.

Заседание Совета судей Украины состоится уже 12 января 2018 года.