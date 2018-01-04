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В Дании из бара украли самую дорогую в мире бутылку водки

В Дании из бара украли самую дорогую в мире бутылку водки

КИЕВ. 3 января. УНН. В Копенгагене похитили бутылку водки стоимостью 1,3 миллиона долларов. Бутылка находилась в коллекции владельца заведения Café 33 в районе Вестербро, передает УНН со ссылкой на DW.

Неизвестный украл бутылку водки Russo Baltique, для изготовления которой было использовано три килограмма золота и три килограмма серебра. Бутылка с алмазным колпачком также украшена кожей с сиденья гоночного автомобиля 1912 года, который участвовал в ралли Монте-Карло.

Злоумышленника в шляпе и с закрытым лицом зафиксировала камера наблюдения.

В полиции отметили, что у похитителя либо был ключ, либо он сломал замок входной двери. Он забрал только эту бутылку, хотя в коллекции их было 1200 штук.

Бутылка была взята под залог у российского бизнесмена. Владелец бара отметил, что она не была застрахована.

Как сообщал УНН, во Львове полиция задержала женщину, которая украла 220 "киндеров-сюрпризов" из супермаркета.

Источник: УНН
Теги: водка, Дания
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