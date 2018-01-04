В Ивано-Франковске с девятого этажа выпрыгнул мужчина

ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 3 января. УНН. Сегодня в Ивано-Франковске 37-летний мужчина выбросился из окна 9-го этажа. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, спасти его не удалось, передает корреспондент УНН.

Как сообщили в пресс-службе полиции, сегодня в 09:46 патрульная полиция Ивано-Франковская получила вызов от медиков о самоубийстве, которое произошло на улице Миколайчука.

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"37-летний мужчина выбросился из окна 9-го этажа. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, спасти его не удалось", - сообщили в полиции.

Напомним, в Ивано-Франковске по улице Вовчинецька из окна многоэтажного дома выпал маленький мальчик.