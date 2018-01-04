Американцам следует волноваться за психическое состояние Ким Чен Ына, а не Трампа - Белый дом

КИЕВ. 4 января. УНН. Граждане США должны переживать за психическое состояние лидера КНДР Ким Чен Ына, но никак не президента США Дональда Трампа. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов, передает УНН.

“Людям этой (США — Ред.) страны следует беспокоиться за психическое состояние лидера Северной Кореи. Он много раз выдвигал угрозы, тестируя ракеты множество раз за последние годы. Наш президент не испугается, не будет слабым и будет делать то, что обещал - защищать американцев”, - ответила она на просьбу журналиста прокомментировать заявление Трампа о том, что его ядерная кнопка больше, чем у Ким Чен Ына. Репортер спросил, “стоит американцам беспокоиться за психическое состояние президента” США, который так легкомысленно высказывается о ядерном оружии.

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Ранее Трамп в ответ на заявление Ким Чен Ына о том, что у него с столе постоянно находится ядерная кнопка, предложил северокорейскому народу проинформировать своего руководителя о том, что у главы американского государства также есть такая кнопка, но она “больше и она работает”.

Напомним, позиция Вашингтона по отношению к КНДР не изменилась после заявлений лидера страны Ким Чен Ына о том, что ядерная кнопка постоянно находится у него на столе, и призыва к началу массового производства межконтинентальных баллистических ракет.