Трамп обсудил с избранным президентом Чили ситуацию в Венесуэле

КИЕВ. 4 января. УНН. Президент США Дональд Трамп обсудил с избранным главой Чили Себастьяном Пиньера ситуацию в Венесуэле, говорится в сообщении Белого дома, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

“Лидеры обсудили ситуацию ухудшающейся в Венесуэлу и их взаимное желание увидеть восстановление демократии для народа Венесуэлы”, — говорится в сообщении Белого дома.

США резко критикуют власти Венесуэлы, те отвечают взаимностью. США ранее внесли в список санкций президента Венесуэлы Николаса Мадуро и ряд членов его кабинета, а также запретили въезд на американскую территорию венесуэльским чиновникам и членам их семей.

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Трамп также поздравил Пиньеру с победой на декабрьских президентских выборах и заверил его, что намерен совместно работать над решением вопросов, представляющих взаимный интерес, сообщил Белый дом.

Напомним, по данным центрального избирательного комитета Чили, новым президентом страны стал Себастьян Пиньера, который занимал пост президента страны с 2010 по 2014 годы.