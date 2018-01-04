Десять очков Леня помогли "Финиксу" победить "Атланту"

КИЕВ. 4 января. УНН. В регулярном чемпионате НБА команда украинского центрового Алексея Леня "Финикс Санс" получила домашнюю победу в противостоянии с "Атлантой Хокс", передает корреспондент.

Наш “бигмен” появился на паркете со скамейки запасных и к концу первой 12-минутки успел реализовать средний бросок. Во второй четверти украинец забил слэм-данк. Активизировался 5-й номер драфта 2013 года во второй части баталии, оформив еще один слэм-данк, а также забил мяч при сопротивлении двух защитников.

“Санс” большую часть поединка проигрывали, однако рывок 19:6 в конце баталии позволил команде специалиста Джея Триана праздновать 15-й выигрыш в сезоне — 104:103.

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Отметим, что Лень закончил противостояние с высоким процентом реализации — 5/6 двухочковые и 10 набранных баллов при 4 подборах и 2 перехвата.

Добавим, что в турнирной таблице Западной конференции “Санс” на 11 месте — в 39 поединках 15 побед. “Хокс” имеют 10 выигрышей в 37 матчах — последнее 15 место на Востоке.

Напомним, в первой встрече четвертьфинала Кубка Украины по баскетболу встретился действующий чемпион страны столичный “Строитель” и обладатель Кубка “Днепр”.