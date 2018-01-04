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Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на ракетные пуски

Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на ракетные пуски

КИЕВ. 4 января. УНН. ВВС Армии обороны Израиля нанесли в четверг удары по террористической инфраструктуре в палестинском секторе Газа в ответ на три пуска ракет по израильской территории в среду, сообщает Армия обороны Израиля, передает УНН.

“В ответ на ракеты, которые были запущены по южным районам Израиля в течение дня из сектора Газы в среду, истребители ВВС Израиля нанесли удары по большой террористической структуре в секторе, — говорится в документе. — Армия не допустит попыток нарушения суверенитета Израиля и любых враждебных действий со стороны террористических организаций, включая ХАМАС, и готова к разным сценариям развития событий”, - сообщает армия в Twitter.

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В заявлении также отмечается, что армия “продолжит использовать любые средства, чтобы предотвратить атаки на граждан Израиля” и не позволит нарушить суверенитет государства.

Следует отметить, что в среду пресс-служба израильской армии сообщила о запуске трех ракет в сторону израильской территории.

Источник: УНН
Теги: Израиль, авиаудары
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