Иранский министр пригрозил полным блокированием Telegram

КИЕВ. 4 января. УНН. Министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахруми пригрозил полным блокированием мессенджера Telegram. Как сообщило в среду агентство ИРНА, политик призвал администрацию мессенджера заблокировать “каналы террористов”, информирует УНН.

“Если руководство Telegram не будет уважать требование иранцев, приложение будет полностью заблокировано”, — заявил министр.

В то же время член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики Али Реза Рахими заявил, что власти Ирана намерены 5 января полностью снять ограничения с Telegram и Instagram.

Ранее информацию о блокировании Telegram, которую в Тегеране сначала опровергали, подтвердил основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, такая мера со стороны иранских властей последовала после отказа администрации Telegram закрыть ряд каналов, которые участники протестов использовали для обмена информацией.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрона выступил за усиление давления международным сообществом на Иран.