Регистрация | Вход |
USD: 27,89 -0,1767  EUR: 33,53 0,0374 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 04 января 2018 17:17
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Смерть Ноздровской наступила в результате колото-резаных ран шеи
Смерть Ноздровской наступила в результате колото-резаных ран шеи
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Полиция: украденные в Чернигове бюсты Коцюбинского и Пушкина нашли целыми

Полиция: украденные в Чернигове бюсты Коцюбинского и Пушкина нашли целыми

фотогалерея

КИЕВ. 4 января. УНН. Похищенные в Чернигове бюсты украинского писателя Михаила Коцюбинского и российского поэта Александра Пушкина нашли в тайнике, оба бюста целые. Об этом сообщил начальник Черниговского отдела полиции Владимир Реберг, передает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

"Памятники нашла полиция, они целые. В деле по бюсту Пушкина открыто уголовное производство по статье "кража". По бюсту Коцюбинского статьи две - "кража" и "надругательство над могилой". Расследование краж памятников находится на контроле руководства Главного управления Национальной полиции в Черниговской области", - подчеркнул В.Реберг.

Как отметил начальник ГУНП в Черниговской области Эдуард Алехин, чтобы аналогичные ситуации в Чернигове больше не повторялись, городские власти должны провести комплексную работу и создать качественную систему охраны культурных памятников - надлежащее освещение, камеры видеонаблюдения, дежурство муниципальной стражи, оборудование средствами технической защиты. Только после этого полиция передаст памятники городу.

Следственные действия по установлению причастных к преступлениям продолжаются.

Напомним, в ночь на 18 декабря на Болдиных горах в Чернигове было украдено бюст украинского писателя Михаила Коцюбинского, а утром 31 декабря стало известно, что с Валу исчез бюст российского классика Александра Пушкина.

Как сообщал УНН, ранее в полиции подтвердили обнаружение похищенных бюстов, однако не сообщили деталей.

Источник: УНН
Теги: полиция, Чернигов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.