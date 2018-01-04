ЦИК утвердила смету на 32 млн грн для промежуточных выборов нардепов в 2018 году

КИЕВ. 4 января. УНН. Центральная избирательная комиссия во время заседания утвердила смету в сумме более 32 миллионов гривен, необходимых для подготовки и проведения промежуточных выборов народных депутатов Украины, в случае их назначения в 2018 году. Об этомсообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

“Комиссия утвердила смету ЦИК по бюджетной программе 6731020 „Проведение выборов народных депутатов Украины“ на 2018 год на общую сумму 32 млн 167 тыс. 600 гривен. Указанная сумма составляет ориентировочную потребность в средствах, необходимых для подготовки и проведения промежуточных выборов народных депутатов Украины в случае их назначение в текущем году”, — рассказали в пресс-службе.

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Кроме того, там добавили, что также была утверждена смета ЦИК по бюджетной программе 6731050 “Функционирование Государственного реестра избирателей” на 2018 год на общую сумму 31 млн 426 тыс. 200 гривен.

“Также утверждено распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение повторного голосования с 17 первых выборов депутатов сельских, поселковых советов в 7 регионах Украины, которое состоится 14 января 2018 года, а также на изготовление органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения этого голосования на общую сумму 1 млн 279 тыс. 400 гривен”, — резюмировали в ЦИК.

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Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия своим постановлением одобрила предложение по проведению государственного эксперимента по установлению результатов промежуточных выборов народного депутата Украины.